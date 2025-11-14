Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 06:59

Кондратьев: При атаке ВСУ на Кубань сильнее всего пострадал Новороссийск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Новороссийск оказался наиболее пострадавшим городом в Краснодарском крае после ночной атаки Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

«Больше всего пострадал Новороссийск... Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оперативно осмотреть территорию, оценить повреждения и оказать всю необходимую помощь жителям», — заявил он.

Для ликвидации последствий удара привлекли более 170 человек и 50 единиц техники: тушили пожары, помогали жителям и восстанавливали повреждённые объекты. В результате атаки пострадали четыре многоквартирных дома, два частных жилых здания и придомовые территории, один человек получил травмы.

Кроме того, Life.ru сообщал, что этой же ночью в небе над Воронежской областью ликвидировали три беспилотных летательных аппарата. Обломки одного из сбитых дронов повредили крышу частного дома и припаркованный автомобиль.

Мария Любицкая
