Украинские военнослужащие в беседе с британским изданием inews признали, что армия испытывает серьёзный дефицит личного состава. По словам одного из бойцов, стране не хватает пилотов, средств и подготовленных людей, а пополнять пехоту практически никто не желает.

Другой военный уточнил, что численность сил на фронте в 3–5 раз меньше необходимого уровня. Схожие заявления ранее делала и волонтёр и глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская, отмечая, что из-за нехватки людей фронт «трещит по швам».

Ранее Life.ru сообщал, что группа украинских морских пехотинцев, покинувшая свои позиции в Димитрове, сдалась в плен российским бойцам. Решение о капитуляции было принято заблаговременно, но его реализация была отложена до наступления наиболее благоприятных и безопасных условий.