Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 17:43

В ВСУ признали, что «фронт трещит по швам» из-за нехватки солдат и пилотов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Украинские военнослужащие в беседе с британским изданием inews признали, что армия испытывает серьёзный дефицит личного состава. По словам одного из бойцов, стране не хватает пилотов, средств и подготовленных людей, а пополнять пехоту практически никто не желает.

Другой военный уточнил, что численность сил на фронте в 3–5 раз меньше необходимого уровня. Схожие заявления ранее делала и волонтёр и глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская, отмечая, что из-за нехватки людей фронт «трещит по швам».

В Раде предрекли скорую потерю исторического города в Запорожской области
В Раде предрекли скорую потерю исторического города в Запорожской области

Ранее Life.ru сообщал, что группа украинских морских пехотинцев, покинувшая свои позиции в Димитрове, сдалась в плен российским бойцам. Решение о капитуляции было принято заблаговременно, но его реализация была отложена до наступления наиболее благоприятных и безопасных условий.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar