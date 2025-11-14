Россия и США
14 ноября, 09:04

Группа морпехов ВСУ дезертировала и сдалась в плен в районе Димитрова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Группа украинских морских пехотинцев, покинувшая свои позиции в Димитрове (украинское название — Мирноград) в ДНР, сдалась российским войскам. Военнослужащие 38-й бригады ВСУ, с которыми беседовал ТАСС, сообщили, что были мобилизованы принудительно два месяца назад. После прохождения обучения их направили на передовую.
По словам украинских военных, решение о капитуляции было принято заблаговременно, но его реализация была отложена до наступления наиболее благоприятных и безопасных условий. В настоящее время сдавшиеся в плен солдаты находятся в безопасности и получают всю необходимую поддержку.
Зеленский срочно поедет в Грецию за новыми поставками ракет и самолётами

Ранее Life.ru сообщал, как под Красноармейском (укр. Покровск) в плен к российским бойцам сдались элитные морские пехотинцы ВСУ. По словам военнослужащих, им в течение нескольких дней пришлось питаться крысами, чтобы выжить.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
