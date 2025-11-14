Россия и США
14 ноября, 17:02

В Раде предрекли скорую потерю исторического города в Запорожской области

Украинские вооружённые формирования в ближайшее время могут утратить контроль над городом Гуляйполе в Запорожской области, имеющим историческое значение как родина лидера анархистов Нестора Махно. Данное заявление сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале.

Парламентарий связала сложившуюся оперативную обстановку с проблемами военного управления и решениями Владимира Зеленского, поддержавшего сохранение Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ. Безуглая подчеркнула, что некомпетентность командного состава продолжает негативно сказываться на положении украинских подразделений на фронте. По её оценке, совокупность этих факторов приближает вероятную утрату населённого пункта на Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что украинские вооружённые формирования подтвердили отступление с ряда позиций в Запорожской области. Подразделения были вынуждены оставить населённые пункты Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновку и Новониколаевку в связи с интенсивными штурмовыми действиями и массированными обстрелами со стороны российских войск.

