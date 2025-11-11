ВСУ подтвердили отступление с нескольких позиций в Запорожской области. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга украинских Вооружённых сил Владислав Волошин в официальном комментарии.



По его словам, украинские подразделения оставили населённые пункты Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновку и Новониколаевку из-за непрерывных штурмов и массированных обстрелов со стороны российских войск.

«Там постоянно продолжаются ожесточенные бои, враг рвётся буквально на границу Днепропетровской, Запорожской областей [и Донецкой народной республики]», — сказал спикер.

Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия выбила украинских боевиков из села Новоуспеновское в Запорожской области. ВСУ оказались подавлены штурмовыми подразделениями «Восточной» группировки ВС РФ.