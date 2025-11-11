Россия и США
11 ноября, 14:16

ВСУ официально подтвердили отступление из Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

ВСУ подтвердили отступление с нескольких позиций в Запорожской области. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга украинских Вооружённых сил Владислав Волошин в официальном комментарии.

По его словам, украинские подразделения оставили населённые пункты Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновку и Новониколаевку из-за непрерывных штурмов и массированных обстрелов со стороны российских войск.

«Там постоянно продолжаются ожесточенные бои, враг рвётся буквально на границу Днепропетровской, Запорожской областей [и Донецкой народной республики]», — сказал спикер.

Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия выбила украинских боевиков из села Новоуспеновское в Запорожской области. ВСУ оказались подавлены штурмовыми подразделениями «Восточной» группировки ВС РФ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
