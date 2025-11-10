По информации военного корреспондента Бориса Рожина, российские военные уничтожили французского наёмника Бенжамена Дихе*, который служил в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.

Рожин добавил, что Дихе* использовал позывной Benson. По имеющимся данным, с 2022 года он воевал на стороне ВСУ в составе пронацистской группировки иностранцев Revanche International**.

В 2024 году подразделение французского наёмника было разгромлено в Левадном, после чего он покинул зону боевых действий. Однако в 2025 году военный вернулся на фронт и был ликвидирован российскими солдатами при выполнении задания.

Ранее американского наёмника ВСУ обманули двое жителей Киева, продав ему фальшивое лазерное оружие на сумму около $85 тыс. 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник выдавали себя за разработчиков оружия и убеждали иностранца, что могут создать лазерное оружие для поражения БПЛА и ракет. Для убедительности они инсценировали демонстрацию «установки». После этого легионер передал мошенникам более 3,2 млн гривен. Оболонская окружная прокуратура Киева предъявила обвинения обоим мужчинам в мошенничестве.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.