Армия России способна освободить Херсон и Запорожье в 2026 году, заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, ключевым условием успеха станет максимальное сокращение численности личного состава ВСУ на текущей линии боевого соприкосновения.

«ВСУ будут сражаться за Херсон. Правда, вопрос состоит в том, как активно и хватит ли у них на это сил и средств. Пока это неясно. Но то, что этот город будет освобождён, потому что он входит в состав наших новых регионов, неотъемлемой части России, это однозначно», — уверен собеседник NEWS.ru.

Он отметил, что украинские войска сосредоточат основные силы на удержании городов Донбасса, где могут понести значительные потери. Это создаст предпосылки для последующего наступления ВС РФ на Херсонском и Запорожском направлениях.

«Задача для наших войск состоит в том, чтобы нанести максимальный сокрушающий урон ВСУ как раз в той полосе, где они сейчас находятся», — заключил эксперт.

Ранее Владимир Зеленский посетил Херсон и сфотографировался на фоне въездной арки в город. В социальных сетях эту новость встретили ироничными напоминаниями о существующей примете, согласно которой после визита главы киевского режима территории переходят под контроль российских войск.