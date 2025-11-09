СБУ установила в Херсоне режим жёсткой фильтрации местного населения
Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) на территории подконтрольного Киеву Херсона проводят жёсткие и противоправные оперативно-розыскные мероприятия в отношении гражданского населения. Соответствующая информация была передана ТАСС представителями пророссийского подполья.
«Действующий режим работы подразделений СБУ в Херсоне можно охарактеризовать как жёсткий фильтрационный. Речь идёт о систематических проверках личностей по различным базам данных, тотальном контроле за перемещениями между районами города, оперативной работе по выявлению так называемых «коллаборационистов» и «информаторов», регулярных ночных обысках и так называемых «профилактических» задержаниях», — сообщил собеседник агентства.
По свидетельствам местных жителей, а также по данным правозащитных организаций, сотрудники украинской спецслужбы действуют без какой-либо публичной отчётности, что впоследствии исключает возможность предъявления им законных претензий.
Как уточнил представитель подполья, в городе неоднократно фиксировались случаи задержания граждан «для беседы» без соответствующего официального оформления. По его информации, некоторых задержанных под предлогом «подозрений» допрашивали непрерывно в течение нескольких суток, без предоставления адвоката и без уведомления родственников.
«Подобные действия больше напоминают организованный бандитизм, нежели работу законной силовой структуры», — подчеркнул собеседник.
Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в украинских тюрьмах регулярно применяются пытки. В докладе подчёркивается, что система исполнения наказаний на Украине нуждается в изменениях, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза. Еврокомиссия указывает на необходимость реформирования тюремного надзора и улучшения условий содержания заключённых.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.