Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) на территории подконтрольного Киеву Херсона проводят жёсткие и противоправные оперативно-розыскные мероприятия в отношении гражданского населения. Соответствующая информация была передана ТАСС представителями пророссийского подполья.

«Действующий режим работы подразделений СБУ в Херсоне можно охарактеризовать как жёсткий фильтрационный. Речь идёт о систематических проверках личностей по различным базам данных, тотальном контроле за перемещениями между районами города, оперативной работе по выявлению так называемых «коллаборационистов» и «информаторов», регулярных ночных обысках и так называемых «профилактических» задержаниях», — сообщил собеседник агентства.

По свидетельствам местных жителей, а также по данным правозащитных организаций, сотрудники украинской спецслужбы действуют без какой-либо публичной отчётности, что впоследствии исключает возможность предъявления им законных претензий.

Как уточнил представитель подполья, в городе неоднократно фиксировались случаи задержания граждан «для беседы» без соответствующего официального оформления. По его информации, некоторых задержанных под предлогом «подозрений» допрашивали непрерывно в течение нескольких суток, без предоставления адвоката и без уведомления родственников.

«Подобные действия больше напоминают организованный бандитизм, нежели работу законной силовой структуры», — подчеркнул собеседник.

Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в украинских тюрьмах регулярно применяются пытки. В докладе подчёркивается, что система исполнения наказаний на Украине нуждается в изменениях, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза. Еврокомиссия указывает на необходимость реформирования тюремного надзора и улучшения условий содержания заключённых.