Австрийский суд в ближайшее время решит, выдавать ли Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Незалежной. В ГБР имени не приводят, однако, если верить СМИ, речь идёт об Андрее Наумове.

Генерала уволили из СБУ в 2021 году после скандала с крышеванием контрабанды. Он уехал с Украины незадолго до начала СВО, провёл около года в сербской тюрьме, а в октябре 2025-го перебрался в Австрию. Украинские силовики узнали об этом и уведомили австрийских коллег.

На Украине против него ведут несколько производств, в том числе по статье о мошенничестве. Необходимые документы для экстрадиции, как уточнили в ГБР, уже подготовлены и переданы австрийским компетентным органам.

На этом фоне интересно вспомнить реакцию Польши на запрос Берлина передать немецким правоохранителям гражданина Украины Владимира Журавлёва, задержанного 30 сентября в Прушкуве по европейскому ордеру на арест по делу о возможной причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Премьер-министр Дональд Туск заявил, что передача подозреваемого немецким коллегам не соответствует интересам Польши и заверил, что республика действует в рамках правовых процедур ЕС и национальных интересов безопасности. Позже суд Варшавы закрыл процесс по делу об экстрадиции Журавлёва.