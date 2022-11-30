Какой компромат на власти Украины может быть у уехавшего на Запад генерала СБУ Наумова Бывший руководитель управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов бежал за границу накануне СВО. Теперь он сидит в сербской тюрьме. Почему он покинул Украину? 40776 40776 Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock, © Youtube / ТСН

Недавно глава МВД Сербии Александр Вулин встречался в Москве с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. По данным сербских СМИ, на встрече мог обсуждаться вопрос выдачи в Россию задержанного в Сербии беглого украинского генерала СБУ, бывшего главы управления безопасности — 40-летнего Андрея Наумова, делом которого занимается лично Вулин. СМИ Сербии не исключают, что Наумов хотел бы получить политическое убежище в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского.

Как верхушка СБУ бежала за границу

В СБУ Наумов попал из администрации Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Он управлял зоной отчуждения. Его подозревали в коррупции, поэтому в конце июля 2021 он лишился должности и в спецслужбе. Впрочем, остался другом и доверенным лицом главы СБУ Ивана Баканова.

Андрей Наумов. Фото © focus.ua

23 февраля — за день до начала спецоперации — Наумов бежал с Украины. Теперь на родине его лишили звания бригадного генерала, подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и госизмене — передаче российским спецслужбам секретных данных относительно систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

По данным видеоблогера Анатолия Шария, вместе с Наумовым бежал в Германию в Аусбург и тогдашний глава СБУ — Иван Баканов. Однако позже он вернулся на Украину.

Поскольку Баканов — друг детства Зеленского, работал вместе с ним ещё в студии "Квартал-95", а затем возглавлял его предвыборный штаб и партию "Слуга народа", он избежал уголовного преследования и обвинений в госизмене.

Летом Баканов всё же был уволен из СБУ за "ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия" и покинул страну. По данным Лайфа, экс-глава СБУ может находиться в Испании, где ранее на него была зарегистрирована фирма Nueva Tierra Verde SL.

Наумову повезло меньше — в июне с гражданином Германии Александром Акстом он пытался выехать из Сербии в Северную Македонию — крупный центр европейской контрабанды. В их автомобиле пограничники обнаружили €600 тысяч, $125 тысяч и два изумруда. Деньги были спрятаны в аптечке, мусорных мешках, в салоне, светоотражающем жилете и даже в детских игрушках.













В настоящее время Наумов находится в СИЗО сербского города Ниш. Ему и Аксту инкриминируют "незаконный оборот ценных материальных активов". По сербскому законодательству им грозит до 12 лет тюрьмы.

Спецслужбы из "Квартала-95"

В первые месяцы в должности Президента Зеленский произвёл значительные кадровые изменения в силовых ведомствах, в том числе и в СБУ, главой которой стал Баканов.

25 октября 2019 года тот назначил начальником Управления внутренней безопасности ведомства (УВБ) Андрея Наумова. Вскоре подразделение изменило статус на Главное управление, что дало Наумову беспрецедентные полномочия и влияние в СБУ. Согласно стандартам НАТО, Наумову было присвоено звание бригадного генерала.

Иван Баканов. Фото © Wikipedia

При этом Наумов ни дня не был на оперативной работе. Ранее он 12 лет служил в Генпрокуратуре — сначала в отделе защиты финансово-экономических и других интересов государства, затем — старшим помощником заместителя генпрокурора, откуда ушёл в завхозы, отвечая в 2015-2017 годах за материально-техническое обеспечение. После чего руководил Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, получив там служебную квартиру.

Олег Наумов. Фото © T.me

Наумов дружил с "королём посылочной контрабанды" Александром Акстом по кличке Саша Немец, с которым он попался при попытке пересечения сербской границы. Акст — владелец компании "Премиум пакет", которая занимается курьерской доставкой.

Какие активы есть у бывшего генерала

Наумов попал под внимание украинских силовиков ещё во времена его работы на ЧАЭС, где его подозревали в "злоупотреблении служебным положением". В сети есть единственная доступная декларация Наумова за 2019 год, согласно которой он не имеет собственной недвижимости, только служебное жильё в зоне отчуждения.

На мать чиновника Прокопенко Ирину Васильевну записана квартира в Киеве по адресу переулок Лабораторный, дом 7 площадью 108 кв.м. Рыночная стоимость такой квартиры более $200 тыс. Ещё Прокопенко владеет тремя участками в посёлке Гребёнки Киевской области, на одном из которых построен дом в 184 кв.м.

Также на мать беглого эсбэушника оформлена квартира в 24-этажном комплексе бизнес-класса в Печерском районе с подземным паркингом и охраной — ЖК Alter Ego.

ЖК Alter Ego. Фото © gdevkievezhithorosho.com

Разнообразная недвижимость также записана на несовершеннолетнего сына, бывшую жену Юлию и нынешнюю гражданскую жену Наумова Анну Ревенко — бывшего концертного директора девичьего поп-бэнда "Монтана".

На своего отца Наумов зарегистрировал ресторан в центре Киева Van Gogh Bar, а также культурно-творческий комплекс "АРТ Эрия", которым руководит бывшая жена Юлия. У семьи Наумовых есть также телевизионный, ресторанный и музейный бизнес.

Авторы Станислав Сенькин