ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Какой компромат на власти Украины может быть у уехавшего на Запад генерала СБУ Наумова

Бывший руководитель управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов бежал за границу накануне СВО. Теперь он сидит в сербской тюрьме. Почему он покинул Украину?

Опубликовано 30 ноября 2022, 01:40
40776
Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock, © Youtube / ТСН

Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock, © Youtube / ТСН

Недавно глава МВД Сербии Александр Вулин встречался в Москве с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. По данным сербских СМИ, на встрече мог обсуждаться вопрос выдачи в Россию задержанного в Сербии беглого украинского генерала СБУ, бывшего главы управления безопасности — 40-летнего Андрея Наумова, делом которого занимается лично Вулин. СМИ Сербии не исключают, что Наумов хотел бы получить политическое убежище в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского.

Как верхушка СБУ бежала за границу

В СБУ Наумов попал из администрации Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Он управлял зоной отчуждения. Его подозревали в коррупции, поэтому в конце июля 2021 он лишился должности и в спецслужбе. Впрочем, остался другом и доверенным лицом главы СБУ Ивана Баканова.

Андрей Наумов. Фото © focus.ua

Андрей Наумов. Фото © focus.ua

23 февраля — за день до начала спецоперации — Наумов бежал с Украины. Теперь на родине его лишили звания бригадного генерала, подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и госизмене — передаче российским спецслужбам секретных данных относительно систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

По данным видеоблогера Анатолия Шария, вместе с Наумовым бежал в Германию в Аусбург и тогдашний глава СБУ — Иван Баканов. Однако позже он вернулся на Украину.

Поскольку Баканов — друг детства Зеленского, работал вместе с ним ещё в студии "Квартал-95", а затем возглавлял его предвыборный штаб и партию "Слуга народа", он избежал уголовного преследования и обвинений в госизмене.

Летом Баканов всё же был уволен из СБУ за "ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия" и покинул страну. По данным Лайфа, экс-глава СБУ может находиться в Испании, где ранее на него была зарегистрирована фирма Nueva Tierra Verde SL.

Наумову повезло меньше — в июне с гражданином Германии Александром Акстом он пытался выехать из Сербии в Северную Македонию — крупный центр европейской контрабанды. В их автомобиле пограничники обнаружили €600 тысяч, $125 тысяч и два изумруда. Деньги были спрятаны в аптечке, мусорных мешках, в салоне, светоотражающем жилете и даже в детских игрушках.

  • Фото © carina.rs
    Фото © carina.rs
  • Фото © carina.rs
    Фото © carina.rs
  • Фото © carina.rs
    Фото © carina.rs
  • Фото © carina.rs
    Фото © carina.rs
  • Фото © carina.rs
    Фото © carina.rs
  • Фото © carina.rs
    Фото © carina.rs

Фото © carina.rs

1 / 6

В настоящее время Наумов находится в СИЗО сербского города Ниш. Ему и Аксту инкриминируют "незаконный оборот ценных материальных активов". По сербскому законодательству им грозит до 12 лет тюрьмы.

Спецслужбы из "Квартала-95"

В первые месяцы в должности Президента Зеленский произвёл значительные кадровые изменения в силовых ведомствах, в том числе и в СБУ, главой которой стал Баканов.

25 октября 2019 года тот назначил начальником Управления внутренней безопасности ведомства (УВБ) Андрея Наумова. Вскоре подразделение изменило статус на Главное управление, что дало Наумову беспрецедентные полномочия и влияние в СБУ. Согласно стандартам НАТО, Наумову было присвоено звание бригадного генерала.

Иван Баканов. Фото © Wikipedia

Иван Баканов. Фото © Wikipedia

При этом Наумов ни дня не был на оперативной работе. Ранее он 12 лет служил в Генпрокуратуре — сначала в отделе защиты финансово-экономических и других интересов государства, затем — старшим помощником заместителя генпрокурора, откуда ушёл в завхозы, отвечая в 2015-2017 годах за материально-техническое обеспечение. После чего руководил Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, получив там служебную квартиру.

Олег Наумов. Фото © T.me

Олег Наумов. Фото © T.me

Наумов дружил с "королём посылочной контрабанды" Александром Акстом по кличке Саша Немец, с которым он попался при попытке пересечения сербской границы. Акст — владелец компании "Премиум пакет", которая занимается курьерской доставкой.

Какие активы есть у бывшего генерала

Наумов попал под внимание украинских силовиков ещё во времена его работы на ЧАЭС, где его подозревали в "злоупотреблении служебным положением". В сети есть единственная доступная декларация Наумова за 2019 год, согласно которой он не имеет собственной недвижимости, только служебное жильё в зоне отчуждения.

На мать чиновника Прокопенко Ирину Васильевну записана квартира в Киеве по адресу переулок Лабораторный, дом 7 площадью 108 кв.м. Рыночная стоимость такой квартиры более $200 тыс. Ещё Прокопенко владеет тремя участками в посёлке Гребёнки Киевской области, на одном из которых построен дом в 184 кв.м.

Также на мать беглого эсбэушника оформлена квартира в 24-этажном комплексе бизнес-класса в Печерском районе с подземным паркингом и охраной — ЖК Alter Ego.

ЖК Alter Ego. Фото © gdevkievezhithorosho.com

ЖК Alter Ego. Фото © gdevkievezhithorosho.com

Разнообразная недвижимость также записана на несовершеннолетнего сына, бывшую жену Юлию и нынешнюю гражданскую жену Наумова Анну Ревенко — бывшего концертного директора девичьего поп-бэнда "Монтана".

На своего отца Наумов зарегистрировал ресторан в центре Киева Van Gogh Bar, а также культурно-творческий комплекс "АРТ Эрия", которым руководит бывшая жена Юлия. У семьи Наумовых есть также телевизионный, ресторанный и музейный бизнес.

Как подполковник Шило из СБУ ворует миллиарды под прикрытием дерусификации Украины
Как подполковник Шило из СБУ ворует миллиарды под прикрытием дерусификации Украины
BannerImage
Авторы
Станислав Сенькин
Станислав Сенькин
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!