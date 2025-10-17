Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 октября, 10:53

Суд в Польше закрыл процесс по экстрадиции «‎главного» по подрыву «Севпотоков» украинца

Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Варшавский окружной суд принял решение проводить слушания по делу об экстрадиции в Германию украинца Владимира Журавлёва, которого подозревают в причастности к теракту на газопроводах «Северный поток», в закрытом режиме. Об этом проинформировал представителей СМИ сотрудник канцелярии суда.

«Суд решил рассматривать дело в закрытом режиме», — сказал он.

При этом сотрудник канцелярии пообещал, что журналистам разрешат присутствовать при вынесении решения.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отсутствии заинтересованности Варшавы в экстрадиции украинца Журавлёва, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Он был задержан польской полицией в Прушкуве 30 сентября в рамках исполнения европейского ордера на арест.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Северный поток – 2
  • Мировая политика
  • Политика
