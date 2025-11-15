Число обесточенных из-за ударов ВСУ абонентов в Запорожской области достигло 66 тысяч

Количество абонентов, оставшихся без электричества в Запорожской области, возросло до 66 тысяч. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что это произошло из-за повторных атак ВСУ по объектам критической инфраструктуры.

Он сообщил, что противник продолжает массированные атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по прифронтовым территориям области. В результате очередного удара по энергетическим объектам без электроснабжения остались дополнительные 33 тысячи потребителей. В настоящее время от электроэнергии отключены абоненты Васильевского и Токмакского районов.

Балицкий уточнил, что энергетические службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий атак. При этом восстановительные работы значительно осложняются постоянной угрозой новых ударов по инфраструктуре.

Напомним, что в субботу при первой атаке повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. Тогда без света оказались порядка пяти тысяч жителей сёл Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино и Ясная Поляна. Второй удар пришёлся по критической инфраструктуре и обесточил 44 тысячи абонентов Днепрорудного и близлежащих населённых пунктов.