Три человека пострадали в результате атаки украинских дронов на Волгоград

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о последствиях атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на жилые районы города. По его словам, в результате инцидента пострадали три человека.

Атака привела к повреждениям жилых домов в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. В настоящее время специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению масштабов разрушений и ликвидации последствий.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда», — сообщил Бочаров.

Губернатор также подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что украинский беспилотный летательный аппарат врезался в многоэтажный жилой дом в Волгограде, вызвав пожар. Жители города сообщали о том, что слышали более десяти взрывов. По словам очевидцев, в небе наблюдалась работа системы противовоздушной обороны, направленная на перехват украинских беспилотников.