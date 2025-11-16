Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 22:03

Три человека пострадали в результате атаки украинских дронов на Волгоград

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о последствиях атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на жилые районы города. По его словам, в результате инцидента пострадали три человека.

Атака привела к повреждениям жилых домов в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. В настоящее время специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению масштабов разрушений и ликвидации последствий.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда», — сообщил Бочаров.

Губернатор также подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, работает ПВО
Серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, работает ПВО

Ранее сообщалось о том, что украинский беспилотный летательный аппарат врезался в многоэтажный жилой дом в Волгограде, вызвав пожар. Жители города сообщали о том, что слышали более десяти взрывов. По словам очевидцев, в небе наблюдалась работа системы противовоздушной обороны, направленная на перехват украинских беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar