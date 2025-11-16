Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 21:46

Серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, работает ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области. Предварительно, сработали расчёты противовоздушной обороны по беспилотникам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает SHOT.

Местные жители рассказали, что услышали громкие звуки около 00:20. Всего было слышно от 5 до 8 взрывов над городом. В небе видны яркие вспышки, а также воет сирена воздушной опасности. По словам очевидцев, ПВО отражает воздушную атаку украинских дронов. В данный момент официальная информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Расчёты ПВО уничтожили 36 украинских дронов над регионами России за четыре часа
Расчёты ПВО уничтожили 36 украинских дронов над регионами России за четыре часа

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой многоквартирный дом в Волгограде, вызвав пожар. Жители города рассказали о более чем десяти взрывах, прозвучавших над Волгоградом. По словам очевидцев, работала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. В небе были слышны звуки моторов и видны вспышки. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Только на Life
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar