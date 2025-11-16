Серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, работает ПВО

Серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области. Предварительно, сработали расчёты противовоздушной обороны по беспилотникам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает SHOT.

Местные жители рассказали, что услышали громкие звуки около 00:20. Всего было слышно от 5 до 8 взрывов над городом. В небе видны яркие вспышки, а также воет сирена воздушной опасности. По словам очевидцев, ПВО отражает воздушную атаку украинских дронов. В данный момент официальная информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой многоквартирный дом в Волгограде, вызвав пожар. Жители города рассказали о более чем десяти взрывах, прозвучавших над Волгоградом. По словам очевидцев, работала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. В небе были слышны звуки моторов и видны вспышки. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.