В Волгограде откроют два пункта временного размещения из-за атаки дронов ВСУ

В Волгограде откроют два пункта временного размещения в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на районы города. Об этом заявил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

По данным губернатора, под удар украинских беспилотников попали жилые объекты, расположенные Дзержинском и Тракторозаводском районах областного центра.

«По адресу ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 отмечены повреждения остекления в квартирах. Также террористической атаке подверглись дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 4а», — сообщил Бочаров.

Губернатор добавил, что поручил администрации Волгограда организовать пункты временного размещения в школе № 51 и лицее № 7 для обеспечения безопасности жителей на время работы сапёров.

Напомним, в результате атаки пострадали три человека. В настоящее время специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению масштабов разрушений и ликвидации последствий. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ранее украинский беспилотный летательный аппарат врезался в многоэтажный жилой дом в Волгограде, вызвав пожар. Жители города сообщали о том, что слышали более десяти взрывов. По словам очевидцев, в небе наблюдалась работа системы противовоздушной обороны, направленная на перехват украинских беспилотников.