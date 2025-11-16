Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 22:22

В Волгограде откроют два пункта временного размещения из-за атаки дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Волгограде откроют два пункта временного размещения в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на районы города. Об этом заявил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

По данным губернатора, под удар украинских беспилотников попали жилые объекты, расположенные Дзержинском и Тракторозаводском районах областного центра.

«По адресу ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 отмечены повреждения остекления в квартирах. Также террористической атаке подверглись дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 4а», — сообщил Бочаров.

Губернатор добавил, что поручил администрации Волгограда организовать пункты временного размещения в школе № 51 и лицее № 7 для обеспечения безопасности жителей на время работы сапёров.

Серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, работает ПВО
Серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, работает ПВО

Напомним, в результате атаки пострадали три человека. В настоящее время специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению масштабов разрушений и ликвидации последствий. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ранее украинский беспилотный летательный аппарат врезался в многоэтажный жилой дом в Волгограде, вызвав пожар. Жители города сообщали о том, что слышали более десяти взрывов. По словам очевидцев, в небе наблюдалась работа системы противовоздушной обороны, направленная на перехват украинских беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar