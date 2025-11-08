Пожар охватил здание со стройматериалами под Екатеринбургом

В посёлке Медный, расположенном недалеко от Екатеринбурга, произошёл крупный пожар на территории промышленной площадки. По данным регионального управления МЧС, загорелось двухэтажное здание, в котором хранились строительные материалы. Пламя стремительно распространялось по внутренним помещениям, что осложнило работу спасателей и потребовало привлечения нескольких расчётов пожарной охраны.

Прибывшие спасатели обнаружили горящее сооружение с уже значительной площадью возгорания. Предварительная оценка показала, что огонь охватил около 800 квадратных метров — фактически большую часть здания. Плотное задымление и высокая температура сделали тушение непростым, но сотрудники МЧС оперативно приступили к локализации очага, не допуская распространения пламени на соседние объекты.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Специалистам предстоит выяснить причины возникновения пожара, а также оценить ущерб. Следственные органы и специалисты по пожарной безопасности проведут экспертные проверки, чтобы установить, нарушались ли нормы хранения материалов или имели место иные факторы, приведшие к возгоранию.

