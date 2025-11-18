В омском посёлке Ростовка вспыхнул пожар после утечки из газопровода

В посёлке Ростовка в пригороде Омска жители услышали сильный хлопок и увидели огненное зарево, которое осветило окрестности на несколько километров. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В Ростовке жители услышали взрыв и увидели зарево. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, громкий взрыв прогремел в районе квартала Врубелёво, после чего над полем поднялся мощный столб огня. Предварительно, причиной могла стать утечка газа.

«В районе посёлка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают специалисты оперативных служб. Причины выясняются правоохранительными органами», – написал Хоценко в телеграм-канале.

Сейчас экстренные службы продолжают работу на месте, а правоохранители проверяют все возможные версии случившегося. Подтверждённых данных о пострадавших нет.

