Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 03:23

В омском посёлке Ростовка вспыхнул пожар после утечки из газопровода

В посёлке Ростовка в пригороде Омска жители услышали сильный хлопок и увидели огненное зарево, которое осветило окрестности на несколько километров. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В Ростовке жители услышали взрыв и увидели зарево. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, громкий взрыв прогремел в районе квартала Врубелёво, после чего над полем поднялся мощный столб огня. Предварительно, причиной могла стать утечка газа.

«В районе посёлка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают специалисты оперативных служб. Причины выясняются правоохранительными органами», – написал Хоценко в телеграм-канале.

Сейчас экстренные службы продолжают работу на месте, а правоохранители проверяют все возможные версии случившегося. Подтверждённых данных о пострадавших нет.

Бизнесмен из Махачкалы получил пять лет тюрьмы по делу о взрыве на АЗС, унёсшем более 30 жизней
Бизнесмен из Махачкалы получил пять лет тюрьмы по делу о взрыве на АЗС, унёсшем более 30 жизней

Ранее Life.ru писал о серии ночных взрывов в Новокуйбышевске, где сработала ПВО. Горожане слышали от пяти до восьми хлопков и видели яркие вспышки в небе. Власти тогда уточнили, что система противовоздушной обороны отражала атаку беспилотников ВСУ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar