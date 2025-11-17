Бизнесмен из Махачкалы получил пять лет тюрьмы по делу о взрыве на АЗС, унёсшем более 30 жизней
Обложка © ТАСС / Муса Салгереев
Бизнесмен Эльдар Насрулаев приговорён к 5 годам колонии по делу о взрыве на АЗС в Махачкале в 2023 году, унёсшем жизни 33 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Следствие установило, что предприниматель незаконно торговал химическими удобрениями и арендовал помещения для хранения аммиачной селитры и перекиси водорода без соблюдения мер безопасности. Именно эти вещества стали причиной масштабной трагедии.
Пожар на складе привёл к детонации селитры, вызвавшей мощную ударную волну. В результате возгорания на расположенной поблизости автозаправочной станции погибли десятки людей.
Напомним, что 14 августа 2023 года в одном из автосервисов в Махачкале раздался взрыв, после чего огонь перекинулся и на соседнюю заправку. В результате погибли 33 человек, среди которых было три ребёнка и 18-летняя беременная девушка. Ещё 100 пострадали. Позже выяснилось, что в автомастерской хранилась аммиачная селитра.
