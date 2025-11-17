Бизнесмен из Махачкалы получил пять лет тюрьмы по делу о взрыве на АЗС, унёсшем более 30 жизней

Бизнесмен Эльдар Насрулаев приговорён к 5 годам колонии по делу о взрыве на АЗС в Махачкале в 2023 году, унёсшем жизни 33 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Следствие установило, что предприниматель незаконно торговал химическими удобрениями и арендовал помещения для хранения аммиачной селитры и перекиси водорода без соблюдения мер безопасности. Именно эти вещества стали причиной масштабной трагедии.

Пожар на складе привёл к детонации селитры, вызвавшей мощную ударную волну. В результате возгорания на расположенной поблизости автозаправочной станции погибли десятки людей.