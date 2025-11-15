Россия и США
15 ноября, 00:59

В результате взрыва в полицейском участке в Индии погибли семь человек

В городе Сринагар в Индии в полицейском участке Ноугам прогремел взрыв, повлекший гибель как минимум семи человек. Ещё 27 получили ранения. Об этом сообщает телеканал NDTV, ссылаясь на собственные источники.

Мощный взрыв прогремел в полицейском участке в Индии. Видео © X / Voice Of Bharat

Согласно информации телеканала, инцидент произошёл во время проверки взрывчатых веществ группой криминалистов, работавших в здании участка. Телеканал подчёркивает, что количество погибших может возрасти, поскольку состояние пятерых пострадавших оценивается как критическое. Большинство погибших — сотрудники полиции и судебно-медицинской экспертизы.

В результате взрыва погибли также два чиновника городской администрации Сринагара. Пострадавших направили в 92-й госпиталь индийской армии. Территория вокруг участка оцеплена, на месте работают сотрудники полиции высокого ранга.

Ранее в Ачинске взрыв баллона с дихлофосом обрушил стену квартиры и привел к гибели пожилой женщины. Инцидент произошел 12 ноября в пятиэтажном доме микрорайона 3-й Привокзальный. Взрыв баллона объёмом 600 мл вызвал разрушение: были выбиты окна и повреждена стена между двумя квартирами на третьем этаже. 71-летняя пенсионерка была экстренно госпитализирована, но спасти её не удалось. Прокуратура Красноярского края сообщила, что в момент происшествия в квартире, кроме погибшей, никого не было.

Обложка © X / Voice Of Bharat

