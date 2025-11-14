Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 ноября, 00:48

Серия взрывов прогремела в Киеве от ракетных ударов по военным целям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Серии мощных взрывов прогремели в Киеве и области. Армия России наносит удары авиационными ракетными комплексами «Кинжал» и дронами «Герань».

По данным украинских СМИ, в столице уже зафиксировали несколько прилëтов, в том числе в районе крупнейшей в Киеве ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкой ТЭЦ и Белоцерковской ТЭС.

Сейчас в местах прилëтов наблюдаются сильные пожары. Жители региона сообщают о перепадах напряжения и перебоях с электроэнергией. Кроме этого, очевидцы заявляют об ударах по железнодорожной инфраструктуре противника.

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Помимо Киева и области, взрывы слышны в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях.

«Царьград»: Армия России реализует на Украине самый жёсткий вариант «плана Суровикина»

Ране Life.ru сообщал, что в Сети появились кадры, на которых запечатлены тяжелые огнемётные системы «Солнцепёк» с надписью «За Кириллова!». На записи показали несколько пусковых установок ТОС с нанесёнными надписями, которые покидают ангар, будучи погружёнными на железнодорожные платформы. «Солнцепёк» способен выжигать квадратные километры территории одним залпом.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

