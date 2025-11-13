Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 ноября, 12:35

«Царьград»: Армия России реализует на Украине самый жёсткий вариант «плана Суровикина»

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Удары по энергетической инфраструктуре Украины, которые наносит Армия России, соответствуют стратегии, известной как «план Суровикина», сообщает «Царьград», отмечая, что реализация самого жёсткого варианта плана может привести к полному энергетическому коллапсу на подконтрольных Киеву территориях.

Данная тактика, как указано в материале, связана с замыслами генерала армии Сергея Суровикина, бывшего командующего Объединённой группировкой войск в зоне СВО. Он осуществлял руководство атаками с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Уничтожение объектов, обеспечивающих работу украинского военно-промышленного комплекса, оставляет противнику минимальные шансы на восстановление. Когда фронт посыпется, Украина будет вынуждена прекратить конфликт на условиях России.

«Армия (а вместе с ней и фронт), бюджет, экономика — всё начнёт сыпаться. И именно в этом состоянии Киев может быть вынужден всерьёз говорить о завершении войны на любых условиях», — отмечают аналитики.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что военный конфликт на Украине мог бы завершиться в кратчайшие сроки при условии начала прямого диалога между Москвой, странами Евросоюза и НАТО. По словам дипломата, главным препятствием для мирного урегулирования остаётся политическая позиция европейских стран, которую он охарактеризовал как «антироссийский крестовый поход».

Борис Эльфанд
