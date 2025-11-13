Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 17:20

Выжигающий километры «Солнцепёк», отправленный на СВО «За Кириллова!», сняли на видео

В Сети появились кадры, на которых запечатлены тяжелые огнемётные системы «Солнцепёк» с надписью «За Кириллова!». Видео с российским оружием опубликовал в своём Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Появилось видео с «Солнцепеками» с надписью «За Кириллова». Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

На записи видно, как несколько пусковых установок ТОС с нанесёнными надписями покидают ангар, будучи погружёнными на железнодорожные платформы. Системы «Солнцепёк» способны выжигать квадратные километры территории одним залпом.

«Ростех» объявил о начале испытаний первого опытного образца Як-130М
«Ростех» объявил о начале испытаний первого опытного образца Як-130М

Напомним, предприятие «Уралвагонзавод» передало Вооружённым силам России очередную партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». На одной из переданных машин была нанесена памятная надпись «За Кириллова!», посвящённая начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорю Кириллову, погибшему в результате террористического акта.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Появилось видео с «Солнцепёками» с надписью «За Кириллова». Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar