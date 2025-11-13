Выжигающий километры «Солнцепёк», отправленный на СВО «За Кириллова!», сняли на видео

В Сети появились кадры, на которых запечатлены тяжелые огнемётные системы «Солнцепёк» с надписью «За Кириллова!». Видео с российским оружием опубликовал в своём Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Появилось видео с «Солнцепеками» с надписью «За Кириллова». Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

На записи видно, как несколько пусковых установок ТОС с нанесёнными надписями покидают ангар, будучи погружёнными на железнодорожные платформы. Системы «Солнцепёк» способны выжигать квадратные километры территории одним залпом.