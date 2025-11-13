Выжигающий километры «Солнцепёк», отправленный на СВО «За Кириллова!», сняли на видео
В Сети появились кадры, на которых запечатлены тяжелые огнемётные системы «Солнцепёк» с надписью «За Кириллова!». Видео с российским оружием опубликовал в своём Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.
Появилось видео с «Солнцепеками» с надписью «За Кириллова». Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
На записи видно, как несколько пусковых установок ТОС с нанесёнными надписями покидают ангар, будучи погружёнными на железнодорожные платформы. Системы «Солнцепёк» способны выжигать квадратные километры территории одним залпом.
Напомним, предприятие «Уралвагонзавод» передало Вооружённым силам России очередную партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». На одной из переданных машин была нанесена памятная надпись «За Кириллова!», посвящённая начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорю Кириллову, погибшему в результате террористического акта.
