Завершено расследование убийства генерала Кириллова

Следствие завершило расследование убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Сейчас материалы дела будут переданы в суд. Об этом рассказали в СК РФ.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Ахмаджона Курбонова*, Роберта Сафаряна*, Батухана Точиева* и Рамазана Падиева*. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности», — сказано в тексте.

Указанные лица причастны к теракту в декабре прошлого года, когда погиб генерал и его помощник, а также собственникам 27 квартир и 13 автомобилей был причинён имущественный вред прогремевшим взрывом, установили следователи. Доказано, что преступление тщательно готовилось на территории Украины. Ещё осенью 2024 года заказчики отправили из Польши в Москву компоненты взрывчатки, их маскировали в бытовых предметах.

Сафарян* хранил эти предметы по месту жительства, а затем передал исполнителю теракта Курбонову*, который собрал бомбу и закрепил на электросамокате, поставив его у подъезда дома Кириллова. Когда генерал вышел, преступник привёл взрывчатку в действие. Он попытался скрыться от следствия, в этом ему помогали Точиев* и Падиев*.

«Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории стран Евросоюза, а также иных причастных лиц, продолжается», — подчеркнули в СК.

* Лицо, признанное в России террористом-экстремистом.