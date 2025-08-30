В Саратове открылось военное училище РХБЗ имени генерала Кириллова

После 15-летнего перерыва возобновило работу Саратовское высшее военное инженерное училище войск радиационной, химической и биологической защиты. Учебное заведение, рассчитанное на 600 курсантов, получило имя погибшего при теракте в Москве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает газета «Известия».

Торжественная церемония открытия завершилась принятием военной присяги первым набором курсантов, значительную часть которого составили военнослужащие-контрактники, участвовавшие в специальной военной операции.

Программа обучения включает инженерную подготовку с учётом опыта СВО, подготовку операторов БПЛА, в том числе FPV-дроны и коптеры, военную топографию и тактическую медицину. Выпускники после пяти лет обучения будут получать звание лейтенанта и квалификацию «инженер».

Как отметил военный эксперт Виктор Литовкин, возрождение училища свидетельствует о необходимости исправления кадровых решений прошлых лет и укрепления обороноспособности страны в новых условиях.

«В условиях современной войны нужны не только пехотинцы, но и эксперты в узких областях, таких как химическая, радиационная и биологическая защита. Поэтому создание новых учебных заведений, таких как, например, Саратовское училище, — это необходимость», — считает эксперт.