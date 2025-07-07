Белоусов призвал модернизировать систему управления военным образованием
Белоусов: В РФ необходимо изменить систему управления военным образованием
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Система управления военным образованием в России устарела и требует кардинальных изменений. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе экспертного совета по вопросам модернизации системы военного образования.
«Нам нужно поменять систему управления военным образованием. Сейчас побывал в Новосибирском училище. Это гордость наша вообще-то. Основная часть курсантов этого училища живёт в палатках. При 35-градусных морозах, которые имеют место в Новосибирске. Вот до чего довели, вот наша система управления как работает», — заявил министр обороны РФ.
Министр обороны заявил о необходимости серьёзной модернизации материальной базы, подчеркнув, что с момента последнего обновления прошло более 20 лет.
А ранее Life.ru сообщал о том, что Минобороны запустило проект «Военное образование — на службе Отечеству». Амбициозная реформа рассчитана на перспективу до 2035 года и нацелена на качественный рывок в подготовке кадров.