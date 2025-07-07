Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 12:38

Белоусов призвал модернизировать систему управления военным образованием

Белоусов: В РФ необходимо изменить систему управления военным образованием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Система управления военным образованием в России устарела и требует кардинальных изменений. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе экспертного совета по вопросам модернизации системы военного образования.

«Нам нужно поменять систему управления военным образованием. Сейчас побывал в Новосибирском училище. Это гордость наша вообще-то. Основная часть курсантов этого училища живёт в палатках. При 35-градусных морозах, которые имеют место в Новосибирске. Вот до чего довели, вот наша система управления как работает», — заявил министр обороны РФ.

Министр обороны заявил о необходимости серьёзной модернизации материальной базы, подчеркнув, что с момента последнего обновления прошло более 20 лет.

Белоусов поручил модернизировать систему медицинского обеспечения на передовой
Белоусов поручил модернизировать систему медицинского обеспечения на передовой

А ранее Life.ru сообщал о том, что Минобороны запустило проект «Военное образование — на службе Отечеству». Амбициозная реформа рассчитана на перспективу до 2035 года и нацелена на качественный рывок в подготовке кадров.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Андрей Белоусов
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar