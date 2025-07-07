Белоусов призвал модернизировать систему управления военным образованием

Система управления военным образованием в России устарела и требует кардинальных изменений. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе экспертного совета по вопросам модернизации системы военного образования.

«Нам нужно поменять систему управления военным образованием. Сейчас побывал в Новосибирском училище. Это гордость наша вообще-то. Основная часть курсантов этого училища живёт в палатках. При 35-градусных морозах, которые имеют место в Новосибирске. Вот до чего довели, вот наша система управления как работает», — заявил министр обороны РФ.

Министр обороны заявил о необходимости серьёзной модернизации материальной базы, подчеркнув, что с момента последнего обновления прошло более 20 лет.