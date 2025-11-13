«Солнцепёк» с надписью «За Кириллова!» отправили на СВО испепелять ВСУ

Предприятие «Уралвагонзавод» передало российской армии очередную партию тяжёлых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк». На одной из машин нанесена памятная надпись «За Кириллова!», посвящённая начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кириллову, погибшему в результате теракта.

«На одну из боевых машин работники предприятия нанесли надпись »За Кириллова!« в честь бывшего начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который внёс неоценимый вклад в модернизацию тяжелых огнемётных систем», — говорится в сообщении.

Партия «Солнцепёков», отправленная в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты, оснащена модернизированным комплексом защиты от беспилотников. Заместитель гендиректора по спецтехнике «Уралвагонзавода» Дмитрий Семизоров отметил, что боевое применение является лучшим способом совершенствования техники.

«Мы поставляем не просто системы, мы их модернизируем исходя из требований к ним и опыта применения. Наша основная цель – это повысить эффективность ТОС в условиях возникающих современных угроз», – сказал Семизоров.

Новый комплекс защиты от дронов был разработан с учётом опыта реальных боевых действий. Боевые машины базируются на шасси танка Т-72. Системы способны поражать цели на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров, а полный залп может накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что иркутский авиационный завод завершил сборку первого опытного образца модернизированного учебно-боевого самолёта Як-130М. Воздушное судно уже передано для этапа наземных и лётных испытаний, в ходе которых специалисты оценят функционирование обновлённых и новых систем, подтверждая их соответствие заявленным характеристикам.