Российские асы получили новую партию истребителей Су-35С
ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) «Ростеха» передала Министерству обороны России новые истребители Су-35С, которые уже направлены к местам несения службы. Эти самолёты, разработанные КБ «Сухой», стали самыми результативными современными истребителями в мире.
ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»
«Авиастроители госкорпорации «Ростех» уверенно нарастили темпы поставок современных боевых самолётов в интересах Минобороны РФ», — заявили в «Ростехе», назвав Су-35С самым результативным современным истребителем в мире.
Благодаря модернизированному планеру и двигателям с управляемым вектором тяги, Су-35С (эволюция Су-27) обладает выдающейся маневренностью и преимуществом в воздушных боях.
