ВС РФ получили данные из перехваченных переговоров командования ВСУ

Российским военным удалось перехватить радиопереговоры командования Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Согласно полученным данным, боевик с позывным Кава докладывал вышестоящему военнослужащему, что штурмовые группы Вооружённых сил Российской Федерации эффективно зачищают украинские позиции. Также, как стало известно из перехваченных переговоров, командование ВСУ призывало своих солдат оставаться на позициях, несмотря на успехи Армии России.

Ранее для освобождения Воскресенки российским солдатам пришлось преодолеть 15 километров ползком. ВС РФ совершили прорыв в этом селе ДНР, расположенном вблизи границы с Днепропетровской областью. Заместитель командира штурмовой роты Михаил Годжаев рассказал, что бойцы преодолели расстояние до Воскресенки «методом по-пластунски» примерно за двое суток, застав противника врасплох. По словам командира разведывательного взвода с позывным Приморец, операция была выполнена профессионально и уверенно, несмотря на сложность задания и рискованность маневра.