Путин отдал Минобороны приказ открыть «‎зелёный коридор» в Покровске, теперь дело за ВСУ

Министерство обороны России получило приказ от президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, в том числе украинских, для посещения районов, где находятся российские войска, в Красноармейске (Покровск), Димитрове (Мирноград) и Купянске. Теперь гарантии безопасности должно дать командование ВСУ