Путин отдал Минобороны приказ открыть «зелёный коридор» в Покровске, теперь дело за ВСУ
Минобороны РФ приостановит бои на для доступа СМИ к местам окружения ВСУ
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Министерство обороны России получило приказ от президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, в том числе украинских, для посещения районов, где находятся российские войска, в Красноармейске (Покровск), Димитрове (Мирноград) и Купянске. Теперь гарантии безопасности должно дать командование ВСУ
«Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих», — доложило МО РФ.
Ранее Путину на пункте управления объединённой группировкой войск доложили о формировании двух котлов в зоне СВО: до 5 тыс. бойцов ВСУ в окружении у Мирнограда и около 5,5 тыс. — у Покровска. Life.ru писал, что подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия в районе населённого пункта Димитров. 29 октября Путин объявил о готовности Российской армии объявить паузу в наступательных действиях против окружённых сил ВСУ в Купянске и Покровске (Красноармейске), используя это время как «гуманитарное окно» для работы представителей СМИ на данной территории.
