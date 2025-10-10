«Ростех» объявил о начале испытаний первого опытного образца Як-130М

Иркутский авиазавод завершил строительство первого опытного образца модернизированного учебно-боевого самолёта Як-130М. Как сообщила пресс-служба государственной корпорации «Ростех», первый построенный экземпляр уже передан для проведения наземных и лётных испытаний.

Стартовали испытания первого опытного образца самолёта Як-130М. Видео © Telegram /Ростех

Специалистам предстоит проверить работу новых и модернизированных систем для подтверждения их заявленных характеристик. После завершения наземных испытаний самолёт начнут готовить к выполнению первого полёта. Параллельно с этим на предприятии ведётся активная сборка ещё двух летательных аппаратов данной модификации.

«Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса «воздух-воздух» и высокоточными авиационными средствами поражения класса «воздух-поверхность» со спутниковыми и лазерными системами наведения. Новый самолёт не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретёт качества боевого самолёта», — отметили в «Ростехе».

Новый бортовой комплекс позволяет эксплуатировать Як-130М в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. На самолёт установлена бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны Президент-С130 и комплекс средств связи КСС-130. При этом машина полностью сохранила все возможности по подготовке пилотов истребителей четвертого и пятого поколений.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Новые русские технологии» в России успешно испытали личное кинетическое орудие для физического уничтожения дронов «Изделие 545». Такое оружие будет доступным по цене в производстве и обеспечит военнослужащим защиту от БПЛА за счёт поражения коммуникационных элементов.