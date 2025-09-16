Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

16 сентября, 07:51

Атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов прошёл первый этап заводских испытаний

Обложка © РИА Новости / Олег Ласточкин

Первый этап заводских ходовых испытаний завершил тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», находящийся на модернизации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверялась работа главной энергетической установки и ряда корабельных систем и механизмов», — говорится в сообщении.

Крейсер, проходящий ремонт на «Северном машиностроительном предприятии», прибыл к штатному причалу завода после испытаний. Испытания проводились с участием сдаточной команды «Севмаша» и экипажа корабля и будут продолжены согласно графику. Главнокомандующему ВМФ адмиралу Александру Моисееву доложили о завершении первого этапа проверок.

Ранее в ходе манёвров «Запад-2025» российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполняли учебно-боевые задачи над Баренцевым морем. Экипажи отрабатывали тактические пуски крылатых ракет воздушного базирования по критически важным объектам условного противника.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
