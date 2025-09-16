Атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов прошёл первый этап заводских испытаний
Обложка © РИА Новости / Олег Ласточкин
Первый этап заводских ходовых испытаний завершил тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», находящийся на модернизации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверялась работа главной энергетической установки и ряда корабельных систем и механизмов», — говорится в сообщении.
Крейсер, проходящий ремонт на «Северном машиностроительном предприятии», прибыл к штатному причалу завода после испытаний. Испытания проводились с участием сдаточной команды «Севмаша» и экипажа корабля и будут продолжены согласно графику. Главнокомандующему ВМФ адмиралу Александру Моисееву доложили о завершении первого этапа проверок.
