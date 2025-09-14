Высший пилотаж: На видео сняли виртуозный налёт российских асов на Су-34 на «резервы» врага
Минобороны РФ: Экипажи Су-34 отработали бомбовый удар на учениях Запад-2025
Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Российские истребители Су-34 выполнили манёвры по отработке бомбового удара во время совместных учений России и Белоруссии «Запад-2025». Об этом рассказали в Минобороны РФ и показали кадры воздушных тренировок.
Су-34 на учениях. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Лётчики выполнили применение авиационных бомб по наземным целям, обозначающим выдвигающиеся резервы условного противника. В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров», — сказано в тексте.
Напомним, совместные учения ВС России и Белоруссии «Запад-2025» проводятся с 12 по 16 сентября. В ходе них бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили авиационный удар по условному противнику с высоты в 1 километр. Западные страны выразили беспокойство из-за учений РФ. Кремль объяснил эмоциональной перегрузкой закрытие Польшей границы из-за учений. Москва напомнила, что именно НАТО создаёт напряжение, усиливая своё присутствие у наших рубежей.