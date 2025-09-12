Эмоциональная перегрузка: Песков объяснил истерику Европы из-за масштабных учений «Запад-2025»
Кремль объяснил эмоциональной перегрузкой закрытие Польшей границы из-за учений
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Реакция европейских стран на российско-белорусские учения «Запад-2025» демонстрирует эмоциональную перегрузку. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Польши о закрытии границы с Белоруссией.
«Подобного рода учения всегда обращают на себя внимание приграничных стран. В нормальных условиях конструктивного, мирного, дружеского сосуществования представители соседних стран всегда имеют возможность наблюдать за этими учениями. Такая практика была. Сейчас же, когда Западная Европа занимает враждебную по отношению к нам позицию, естественно, это всё выливается в подобные эмоциональные перегрузки для этих стран», — констатировал спикер Кремля.
Напомним, минувшей ночью Польша закрыла последний пункт пропуска через границу с Белоруссией в Тересполе на фоне учений ВС России и Белоруссии «Запад-2025», которые будут проводиться с 12 по 16 сентября. Несколькими днями ранее меры безопасности на восточных границах усилила Литва, причина — та же.