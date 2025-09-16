«Белые лебеди» в деле: Ту-160 отработали ракетные удары в Баренцевом море

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи в небе над Баренцевым морем в ходе манёвров «Запад-2025». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи в рамках учения «Запад-2025». Видео © Telegram / Минобороны России

«При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали тактические пуски крылатых ракет воздушного базирования по критически важным объектам условного противника», — говорится в сообщении.

Учебный полёт длился около четырёх часов. Защитное сопровождение ракетоносцев обеспечивали истребители МиГ-31 Воздушно-космических сил России. В военном ведомстве подчеркнули, что все полёты выполнялись в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.