16 сентября, 05:58

«Белые лебеди» в деле: Ту-160 отработали ракетные удары в Баренцевом море

Минобороны: Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи в рамках учения Запад-2025

Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи в рамках учения «Запад-2025». Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи в небе над Баренцевым морем в ходе манёвров «Запад-2025». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи в рамках учения «Запад-2025». Видео © Telegram / Минобороны России

«При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали тактические пуски крылатых ракет воздушного базирования по критически важным объектам условного противника», — говорится в сообщении.

Учебный полёт длился около четырёх часов. Защитное сопровождение ракетоносцев обеспечивали истребители МиГ-31 Воздушно-космических сил России. В военном ведомстве подчеркнули, что все полёты выполнялись в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Ранее во время совместных учений России и Белоруссии «Запад-2025» российские истребители Су-34 отрабатывали бомбовые удары по наземным целям, имитирующим резервы условного противника. Экипажи действовали парами, применяя авиационные бомбы с высот около 400 метров, что позволило тренировать совместные тактические действия в воздухе.

