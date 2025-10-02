Валдайский форум
2 октября, 08:40

Новый российский «‎убийца дронов» успешно прошёл испытание в России

Россия испытала кинетическое орудие для уничтожения дронов Изделие 545

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reshetnikov_art

Россия успешно испытала личное кинетическое орудие для физического уничтожения дронов «Изделие 545» в рамках проекта «Новые русские технологии». Об этом представители компании сообщили TАСС.

«Мы провели испытания «Изделия 545». Это личное кинетическое орудие физического уничтожения дронов всех типов в радиусе 100-150 м. Орудие позволяет уничтожать беспилотники с помощью любого стандартного оружия, которое есть у бойца. Корпус изделия выстреливается и поражает дрон», — заявили в организации.

Уничтожение беспилотников достигается за счёт высокой эффективности поражающих элементов, разработанных компанией и защищённых патентами, что является её уникальным открытием. На данный момент разработка находится на этапе научных исследований. Такое оружие будет доступным по цене в производстве и обеспечит военнослужащим защиту от БПЛА за счёт поражения коммуникационных элементов.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Геоскан» создала программный комплекс «Бор», использующий искусственный интеллект для таксации лесов по аэроснимкам, полученным с беспилотников. Разработка позволит избежать трудоёмкого пешего обследования труднодоступных территорий и ручной обработки данных.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Наталья Афонина
