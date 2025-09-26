Разработано ПО с ИИ для оценки лесов по снимкам с дрона

Группа компаний «Геоскан» разработала программный комплекс «Бор» с искусственным интеллектом, который проводит таксацию лесов по аэроснимкам с беспилотников. О новинке сообщил руководитель отдела разработки ПО ГК «Геоскан» Арсений Афанасенко.

«Работа нейросетей в комплексе с БАС даёт точность, сравнимую по качеству с результатом сплошного перечёта и соответствующую требованиям Лесоустроительной инструкции», — заявил эксперт ТАСС.

По его словам, это избавляет от необходимости тратить время на пешее прохождение труднодоступных участков и ручную обработку данных. Афанасенко уверен, что новый комплекс станет эффективным инструментом как для управления лесным хозяйством, так и для освоения новых территорий.

Как поясняется в сообщении, нейросети программного обеспечения проводят автоматическую сегментацию лесных угодий. Они идентифицируют сухостой, определяют границы крон деревьев, классифицируют их по породному составу и рассчитывают таксационные характеристики.

Программа автоматически обрабатывает снимки, создаёт векторные карты с расположением каждого дерева и формирует отчёты о породном составе и запасах древесины. В случаях, когда в границах выдела встречаются ранее неизвестные нейросети породы, программа может классифицировать их вслепую, используя методы машинного обучения. При этом оператор объединяет группы похожих деревьев в слои и назначает им породу вручную.

