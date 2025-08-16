Нейросеть Google Gemini начала работать в России

В России заработала нейросеть Google Gemini, пользователи теперь могут получить доступ к её браузерной версии и приложению. Ранее россияне сталкивались с уведомлением на сайте, которое сообщало, что «Gemini пока не поддерживается в вашей стране». Это сообщение исчезало только при отсутствии входа в аккаунт Google.

На вопрос о причинах своей недоступности в России нейросеть объяснила, что ограничения на сервисы могут быть связаны с юридическими и регуляторными нормами, а также с политикой компании.

«Ситуация постоянно меняется, и будущие решения будут зависеть от сложной совокупности факторов», — добавила нейросеть, отвечая на вопрос о дальнейшем доступе россиян к её функциям.