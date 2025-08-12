Нейросеть научилась находить борщевик с точностью до 90%

В Санкт-Петербурге внедрили нейросеть для автоматического выявления борщевика. Технология уже позволила выписать первые штрафы нерадивым землевладельцам. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

«Теперь 8 мобильных нейросетевых комплексов «Городовой» проводят ежедневный мониторинг территорий в Санкт-Петербурге по 186 маршрутам во всех районах города с новой подключенной функцией», — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, разработка системы велась с лета 2025 года по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина. ИИ обучали распознавать все стадии роста опасного растения — от всходов до цветения. После достижения 90% точности детектирования систему ввели в эксплуатацию.

При автоматическом обнаружении борщевика собственнику участка выписывается штраф в 100 тысяч рублей. Как пояснили в ГАТИ, после оплаты штрафа нейросеть проверит устранение нарушений во время следующего объезда территории.

Первые восемь штрафов уже выписаны. В комитете подчёркивают, что новая технология позволяет выявлять опасные растения на ранних стадиях, когда их проще уничтожить. Это особенно актуально для Петербурга, где борщевик активно захватывает заброшенные участки.