12 августа, 10:48

Нейросеть научилась находить борщевик с точностью до 90%

В Петербурге нейросеть выявляет борщевик и выписывает штрафы

Борщевик. Обложка © VK / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге внедрили нейросеть для автоматического выявления борщевика. Технология уже позволила выписать первые штрафы нерадивым землевладельцам. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

«Теперь 8 мобильных нейросетевых комплексов «Городовой» проводят ежедневный мониторинг территорий в Санкт-Петербурге по 186 маршрутам во всех районах города с новой подключенной функцией», — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, разработка системы велась с лета 2025 года по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина. ИИ обучали распознавать все стадии роста опасного растения — от всходов до цветения. После достижения 90% точности детектирования систему ввели в эксплуатацию.

При автоматическом обнаружении борщевика собственнику участка выписывается штраф в 100 тысяч рублей. Как пояснили в ГАТИ, после оплаты штрафа нейросеть проверит устранение нарушений во время следующего объезда территории.

Первые восемь штрафов уже выписаны. В комитете подчёркивают, что новая технология позволяет выявлять опасные растения на ранних стадиях, когда их проще уничтожить. Это особенно актуально для Петербурга, где борщевик активно захватывает заброшенные участки.

Напомним, что с 1 марта 2026 года на владельцев земельных участков будет возложена обязанность по самостоятельному устранению борщевика и других вредоносных чужеродных видов растений. Соответствующий законодательный акт был подписан президентом России Владимиром Путиным. Это новое правило применяется к территориям, используемым для строительства и функционирования дорог, линий электропередач, газопроводов и иных объектов инфраструктуры.

