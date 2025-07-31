Путин обязал землевладельцев бороться с борщевиком
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С 1 марта 2026 года владельцы земельных участков будут обязаны самостоятельно бороться с борщевиком и другими опасными чужеродными растениями. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Нововведение вносит поправки в Земельный кодекс, согласно им собственники земельных участков, а также владельцы публичных сервитутов обязаны своевременно выявлять и уничтожать опасные инвазивные растения на своей территории. Это касается территорий, используемых для строительства и эксплуатации дорог, линий электропередач, газопроводов и иных инфраструктурных объектов.
Согласно пояснительной записке к документу, важнейшей причиной принятия инициативы стала проблема неконтролируемого распространения таких растений, как борщевик Сосновского. К опасным видам отнесены любые растения, способные нанести вред природному многообразию, экосистемам, а также здоровью и жизни населению.
Закон возлагает обязательства по выявлению и уничтожению опасных растений. За несоблюдение требованиям грозит административная ответственность, вплоть до штрафов — от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц. Помимо этого суд может изъять участок.
Ранее сообщалось, что в Сергиево-Посадском городском округе десятилетняя девочка получила серьёзные ожоги, попытавшись самостоятельно избавиться от борщевика на дачном участке. Ребёнка доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства, где врачи диагностировали фотодерматоз и ожоги 2-й и 3-й степени.