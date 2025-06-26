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Регион
26 июня, 13:02

Отважная 10-летняя девочка проиграла борьбу с коварным борщевиком и получила сильнейшие ожоги

В Сергиевом Посаде школьница срезала борщевик ножницами и попала в больницу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Georgy Dzyura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Georgy Dzyura

В Сергиево-Посадском городском округе десятилетняя девочка получила серьёзные ожоги, попытавшись самостоятельно избавиться от борщевика на дачном участке. Как сообщает ГБУЗ МО «МОЦОМД», школьница, отдыхавшая за городом, вооружилась ножницами и решила срезать опасное растение.

В Подмосковье 10-летняя девочка пострадала, получив сильные ожоги от борщевика. Обложка © Telegram / ГБУЗ МО «МОЦОМД»

В Подмосковье 10-летняя девочка пострадала, получив сильные ожоги от борщевика. Обложка © Telegram / ГБУЗ МО «МОЦОМД»

Не зная об опасности растения, девочка получила ожоги, которые проявились не сразу. Спустя несколько дней у неё образовались волдыри, а затем начали неметь конечности. Ребёнка доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства, где врачи диагностировали фотодерматоз и ожоги 2-й и 3-й степени. К счастью, удалось избежать пересадки кожи и ограничиться терапевтическим лечением, которое оказалось эффективным.

Медики напоминают, что при попадании сока борщевика на кожу необходимо немедленно промыть поражённый участок водой с мылом и обратиться за медицинской помощью.

Эффект фитотоксина: Россиянам объяснили, как избежать ожогов поле встречи с борщевиком
Эффект фитотоксина: Россиянам объяснили, как избежать ожогов поле встречи с борщевиком

Ранее Life.ru рассказал, что в Москве мужчина получил сильный химический ожог после того, как постоял в кустах. Пострадавший укрывался от дождя, но не заметил, что находится рядом с борщевиком. В итоге у него зафиксировали волдыри на шее и руках.

Наталья Афонина
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