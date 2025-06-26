Отважная 10-летняя девочка проиграла борьбу с коварным борщевиком и получила сильнейшие ожоги

В Сергиево-Посадском городском округе десятилетняя девочка получила серьёзные ожоги, попытавшись самостоятельно избавиться от борщевика на дачном участке. Как сообщает ГБУЗ МО «МОЦОМД», школьница, отдыхавшая за городом, вооружилась ножницами и решила срезать опасное растение.

В Подмосковье 10-летняя девочка пострадала, получив сильные ожоги от борщевика. Обложка © Telegram / ГБУЗ МО «МОЦОМД»

Не зная об опасности растения, девочка получила ожоги, которые проявились не сразу. Спустя несколько дней у неё образовались волдыри, а затем начали неметь конечности. Ребёнка доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства, где врачи диагностировали фотодерматоз и ожоги 2-й и 3-й степени. К счастью, удалось избежать пересадки кожи и ограничиться терапевтическим лечением, которое оказалось эффективным.

Медики напоминают, что при попадании сока борщевика на кожу необходимо немедленно промыть поражённый участок водой с мылом и обратиться за медицинской помощью.