Москвич укрылся от ливня под борщевиком и оказался в больнице со страшными химическими ожогами

В Москве мужчина, спасаясь от дождя, укрылся в кустах, что привело к серьёзным последствиям — он оказался в больнице с сильными химическими ожогами. У 60-летнего жителя столицы появились большие волдыри на шее и руках, кожа покраснела и начала болеть, сообщает Telegram-канал SHOT.

Москвич спрятался в кустах от дождя и попал в больницу с химическими ожогами. Фото © SHOT

Житель столицы решил переждать ливень под густыми зарослями недалеко от дома, после чего продолжил свои дела. Позже мужчина оказался в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, где у него диагностировали тяжёлые химические ожоги. Их причиной оказался контакт с борщевиком.

Во время дождя капли воды смешались с ядовитым соком растения и, стекая по коже, под воздействием солнечного света вызвали ожоги кистей и шеи. Теперь, вероятно, пострадавший всегда будет брать зонт, выходя из дома.