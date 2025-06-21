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21 июня, 07:21

Москвич укрылся от ливня под борщевиком и оказался в больнице со страшными химическими ожогами

SHOT: Москвич получил ожоги после того, как переждал дождь под кустом борщевика

В Москве мужчина, спасаясь от дождя, укрылся в кустах, что привело к серьёзным последствиям — он оказался в больнице с сильными химическими ожогами. У 60-летнего жителя столицы появились большие волдыри на шее и руках, кожа покраснела и начала болеть, сообщает Telegram-канал SHOT.

Москвич спрятался в кустах от дождя и попал в больницу с химическими ожогами. Фото © SHOT

Москвич спрятался в кустах от дождя и попал в больницу с химическими ожогами. Фото © SHOT

Житель столицы решил переждать ливень под густыми зарослями недалеко от дома, после чего продолжил свои дела. Позже мужчина оказался в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, где у него диагностировали тяжёлые химические ожоги. Их причиной оказался контакт с борщевиком.

Во время дождя капли воды смешались с ядовитым соком растения и, стекая по коже, под воздействием солнечного света вызвали ожоги кистей и шеи. Теперь, вероятно, пострадавший всегда будет брать зонт, выходя из дома.

Эффект фитотоксина: Россиянам объяснили, как избежать ожогов поле встречи с борщевиком
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Ранее Life.ru рассказывал, что встреча россиянина с борщевиком закончилась ожогами 80% тела и 10 днями в Склифе. По словам пострадавшего, во время покоса он заметил растение, но не придал этому значения. А вечером на коже появилось сильное раздражение от сока растения.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cyrustr

Наталья Афонина
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