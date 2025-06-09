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9 июня, 13:01

Встреча россиянина с борщевиком закончилась ожогами 80% тела и 10 днями в Склифе

Мужчину с ожогами 80% кожи от борщевика спасли в столичном НИИ Склифосовского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GladkovPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GladkovPhoto

Мужчину с ожогами 80% кожи от борщевика спасли в столичном НИИ имени Склифосовского. Он провёл в отделении токсикологии 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Мужчину с ожогами 80% кожи от борщевика спасли в столичном НИИ Склифосовского. Видео © Telegram / Склиф

«Лечение пациента с большой площадью поражения кожных покровов ведется в токсикологическом центре Склифа. Здесь пациенту назначают специальную терапию, которая снижает зуд и токсическое воздействие сока борщевика», — рассказали в больнице.

По словам пострадавшего, во время покоса он заметил борщевик, но не придал этому значения. Вечером на коже появилось сильное раздражение от сока растения. На следующий день он вызвал скорую — в Склифе пациента сначала госпитализировали в токсикологию, затем перевели в ожоговый центр, где успешно пролечили и вскоре выписали.

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Александра Мышляева
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