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11 июня, 08:02

Эффект фитотоксина: Россиянам объяснили, как избежать ожогов поле встречи с борщевиком

Дерматолог Скорогудаева: Поражённые борщевиком участки тела надо накрыть тканью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GladkovPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GladkovPhoto

Недавний случай, когда московские врачи спасли мужчину с 80% ожогами тела после контакта с борщевиком, вновь привлёк внимание к опасности этого растения. Однако, как пояснила «Москве 24» врач-дерматолог Ирина Скорогудаева, критический момент наступает лишь при одном условии: непосредственном контакте с солнечными лучами.

Дело в том, что едкий сок борщевика, проникая в клетки кожи, многократно повышает её восприимчивость к ультрафиолету. Без последующего воздействия солнца серьёзных повреждений не возникнет. Именно поэтому, если контакт произошёл, крайне важно немедленно изолировать поражённые участки тела от света.

«Сок очень быстро проникает в клетки и резко увеличивает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Поэтому если вовремя не закрыть поражённые участки тела тканью, может появиться ожог», — отметила она.

Эксперт подчёркивает, что эффект фитотоксина сохраняется длительное время, и универсальных средств для его быстрого выведения не существует. Регенерация кожи займёт не менее недели, в течение которой необходимо полностью избегать инсоляции. После этого, на протяжении как минимум месяца, требуется постоянное использование солнцезащитного крема с максимальным уровнем SPF 50.

При появлении ожогов следует незамедлительно применить противоожоговые средства, но главное – обратиться к врачу. Только специалист сможет назначить адекватную терапию и предотвратить осложнения.

Штрафы, ожоги, слепота: почему борщевик надо уничтожать немедленно
Штрафы, ожоги, слепота: почему борщевик надо уничтожать немедленно

Ранее Life.ru рассказывал о мужчине, который получил 80% ожогов тела и провёл десять дней в столичном НИИ Склифосовского после встречи с борщевиком. Он сообщил, что во время покоса не заметил коварное растение, а на следующий день пришлось вызывать скорую.

Владимир Озеров
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