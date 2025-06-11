Эффект фитотоксина: Россиянам объяснили, как избежать ожогов поле встречи с борщевиком

Недавний случай, когда московские врачи спасли мужчину с 80% ожогами тела после контакта с борщевиком, вновь привлёк внимание к опасности этого растения. Однако, как пояснила «Москве 24» врач-дерматолог Ирина Скорогудаева, критический момент наступает лишь при одном условии: непосредственном контакте с солнечными лучами.

Дело в том, что едкий сок борщевика, проникая в клетки кожи, многократно повышает её восприимчивость к ультрафиолету. Без последующего воздействия солнца серьёзных повреждений не возникнет. Именно поэтому, если контакт произошёл, крайне важно немедленно изолировать поражённые участки тела от света.

«Сок очень быстро проникает в клетки и резко увеличивает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Поэтому если вовремя не закрыть поражённые участки тела тканью, может появиться ожог», — отметила она.

Эксперт подчёркивает, что эффект фитотоксина сохраняется длительное время, и универсальных средств для его быстрого выведения не существует. Регенерация кожи займёт не менее недели, в течение которой необходимо полностью избегать инсоляции. После этого, на протяжении как минимум месяца, требуется постоянное использование солнцезащитного крема с максимальным уровнем SPF 50.