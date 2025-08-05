Петербург внедряет искусственный интеллект в процесс подбора кадров в администрацию

Власти Санкт-Петербурга впервые применили искусственный интеллект (ИИ) для отбора кандидатов в городскую администрацию, при этом нейросети ассистирует робот «Геннадий». Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, пишет «Деловой Петербург».

Совместная разработка с ИТМО помогает более эффективно сортировать резюме. Нейросеть, созданная комитетом по информатизации и связи совместно с университетом ИТМО, облегчает специалистам по HR формирование кадрового резерва для работы в администрации Петербурга. По словам Беглова, технология значительно экономит время и ускоряет поиск подходящих кандидатов на вакантные должности.

«По поручению президента России мы расширяем использование возможностей искусственного интеллекта в управлении городом. Для создания новых цифровых помощников используем потенциал научных и образовательных учреждений Петербурга. Северной столице нужны управленческие кадры, владеющие современными цифровыми технологиями», — отметил Беглов.

Нейросеть фильтрует множество резюме, проверяет их оформление и выявляет несоответствия в биографических данных. Робот Геннадий, используемый в Смольном с 2023 года, аккумулирует анкеты кандидатов и передаёт их нейросети. Окончательное решение принимают сотрудники кадровой службы. Анкеты с ошибками роботы возвращают соискателям для доработки, после чего они могут повторно участвовать в отборе. Технологии освобождают сотрудников кадровой службы от рутинной работы, позволяя им уделять больше внимания другим задачам.