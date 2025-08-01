Times оценила вероятность вымирания человечества из-за ИИ

Вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта оценили как минимум в 95%. Такой катастрофический сценарий возможен, если развитие ИИ продолжится текущими темпами без должного контроля, так считает бывший инженер Google и Microsoft, а ныне глава Machine Intelligence Research Institute Нейт Соарес, пишет Times.

«По словам Нейта Соареса, вероятность нашего вымирания из-за искусственного интеллекта составляет «по меньшей мере 95%», если мы продолжим следовать текущему пути», — говорится в публикации.

Среди возможных апокалиптических сценариев: создание ИИ биологического оружия массового поражения, незаметное заражение населения через крупные города, полная потеря контроля над системами искусственного интеллекта.

Публикация появилась на фоне растущей озабоченности международного сообщества. Ещё в 2024 году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш называл ИИ источником экзистенциальных рисков, призывая государства к срочному регулированию этой сферы.

Эксперты отмечают парадокс: с одной стороны, ИИ предлагает беспрецедентные возможности для развития, с другой — представляет смертельную опасность для человечества. Особую тревогу вызывает скорость развития технологий, которая опережает создание систем безопасности и международных регуляторных механизмов.