Times оценила вероятность вымирания человечества из-за ИИ
Times: Вероятность вымирания человечества из-за ИИ равна минимум 95%
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Вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта оценили как минимум в 95%. Такой катастрофический сценарий возможен, если развитие ИИ продолжится текущими темпами без должного контроля, так считает бывший инженер Google и Microsoft, а ныне глава Machine Intelligence Research Institute Нейт Соарес, пишет Times.
«По словам Нейта Соареса, вероятность нашего вымирания из-за искусственного интеллекта составляет «по меньшей мере 95%», если мы продолжим следовать текущему пути», — говорится в публикации.
Среди возможных апокалиптических сценариев: создание ИИ биологического оружия массового поражения, незаметное заражение населения через крупные города, полная потеря контроля над системами искусственного интеллекта.
Публикация появилась на фоне растущей озабоченности международного сообщества. Ещё в 2024 году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш называл ИИ источником экзистенциальных рисков, призывая государства к срочному регулированию этой сферы.
Эксперты отмечают парадокс: с одной стороны, ИИ предлагает беспрецедентные возможности для развития, с другой — представляет смертельную опасность для человечества. Особую тревогу вызывает скорость развития технологий, которая опережает создание систем безопасности и международных регуляторных механизмов.
Ранее на «Форуме будущего 2050» отец Илона Маска выразил уверенность в позитивном развитии технологий. Он заявил, что искусственный интеллект не захватит мир, так как останется под человеческим контролем, и подчеркнул уникальность человеческого мышления. Также он упомянул прогноз сына о том, что к 2040 году роботы станут привычной частью жизни, подобно бытовой технике, но это, по его мнению, не угрожает человечеству.