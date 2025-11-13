Россия и США
13 ноября, 05:29

Взрыв баллона с дихлофосом обрушил стену квартиры и убил россиянку

В Ачинске произошёл взрыв баллона со средством от насекомых, в результате которого погибла пожилая женщина. Сообщение о трагическом инциденте поступило от представителей регионального Следкома.

Видео © Прокуратура Красноярского края

ЧП случилось 12 ноября в пятиэтажном доме микрорайона 3-й Привокзальный. Взрыв баллона объёмом 600 мл привёл к частичному разрушению квартиры на третьем этаже: были выбиты окна и повреждена стена, отделявшая помещение от соседней квартиры.

  • Фото © Прокуратура Красноярского края
    Фото © Прокуратура Красноярского края
  • Фото © Прокуратура Красноярского края
    Фото © Прокуратура Красноярского края
  • Фото © Прокуратура Красноярского края
    Фото © Прокуратура Красноярского края
  • Фото © Прокуратура Красноярского края
    Фото © Прокуратура Красноярского края

Фото © Прокуратура Красноярского края

71-летнюю пенсионерку экстренно госпитализировали, но спасти её не удалось. По данным прокуратуры Красноярского края, на момент происшествия в квартире кроме погибшей никого не было, а другие квартиры в подъезде не пострадали.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ачинске Красноярского края произошёл взрыв в жилом доме на третьем этаже, за которым сразу последовало возгорание. Эксперты сперва подумали, что взорвался газ, однако его в этом здании не было.

Обложка © Прокуратура Красноярского края

