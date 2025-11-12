В Ачинске прогремел взрыв в жилом доме

В Ачинске Красноярского края произошёл взрыв и пожар в жилом доме. В результате пострадала женщина, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, взрыв прогремел на третьем этаже пятиэтажного дома на Привокзальной улице. Эксперты пришли к выводу, что взорвался газ, но известно, что здание не газифицировано. Подробности ЧП выясняются.

Пожар оперативно потушили. Пострадавшую госпитализировали в районную больницу.