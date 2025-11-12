Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 11:25

В Ачинске прогремел взрыв в жилом доме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

В Ачинске Красноярского края произошёл взрыв и пожар в жилом доме. В результате пострадала женщина, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, взрыв прогремел на третьем этаже пятиэтажного дома на Привокзальной улице. Эксперты пришли к выводу, что взорвался газ, но известно, что здание не газифицировано. Подробности ЧП выясняются.

Пожар оперативно потушили. Пострадавшую госпитализировали в районную больницу.

Врачи смогли спасти только один палец мальчику после «взрыва купюры» в Красногорске
Врачи смогли спасти только один палец мальчику после «взрыва купюры» в Красногорске

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Только на Life
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar