В Ачинске прогремел взрыв в жилом доме
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio
В Ачинске Красноярского края произошёл взрыв и пожар в жилом доме. В результате пострадала женщина, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, взрыв прогремел на третьем этаже пятиэтажного дома на Привокзальной улице. Эксперты пришли к выводу, что взорвался газ, но известно, что здание не газифицировано. Подробности ЧП выясняются.
Пожар оперативно потушили. Пострадавшую госпитализировали в районную больницу.
