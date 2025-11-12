Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 20:35

В Магнитогорске газовый баллон взорвался в «газели» на ходу

В Магнитогорске газовый баллон в «газели» взорвался прямо на дороге – всё произошло в считанные секунды. Машина вспыхнула, как факел, но водитель и проходивший мимо мужчина чудом остались живы.

«Газель» взорвалась после наезда на бордюр. Видео © Telegram / SHOT

Авария произошла на улице Автомобилистов. По данным SHOT, 36-летний водитель при выезде на проезжую часть задел бетонное ограждение – от удара повредился газовый баллон и «газель» моментально загорелась. Пламя перекинулось на стоявшую рядом «Ладу Калину», рекламные баннеры и часть здания. От автомобиля остался лишь обгоревший каркас, но, к счастью, никто не пострадал.

В Новосибирской области в ДТП с грузовиком погибли 6 человек, включая 3 детей
В Новосибирской области в ДТП с грузовиком погибли 6 человек, включая 3 детей

Ранее Life.ru писал про другую серьёзную аварию в Челябинской области. На трассе Чебаркуль – Магнитогорск два маршрутных автобуса слетели в кювет после столкновения, пострадали три женщины. Водитель «газели», стоявшей на обочине, не успел увернуться от летевшего автобуса – тот врезался прямо в него.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar