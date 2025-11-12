Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 09:22

Два автобуса свалились в кювет после ДТП под Челябинском

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области

В Челябинской области произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов. Информация о происшествии распространена пресс-службой региональной Госавтоинспекции.

Последствия аварии. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области

Инцидент случился 12 ноября около 7:45 на 171-м километре автодороги Чебаркуль-Магнитогорск. По предварительным данным, водитель 1961 года рождения, управлявший автобусом маршрута №379 Магнитогорск-Верхнеуральск, совершил наезд на стоявшую на обочине «ГАЗель Next». В салонах транспортных средств находились 7 человек, пострадали 3 женщины.

После столкновения оба автомобиля съехали в кювет и опрокинулись. В результате аварии три пассажирки — 1985, 2007 и 2009 годов рождения — были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Египте после ДТП с автобусом и грузовиком госпитализировали 14 россиян
В Египте после ДТП с автобусом и грузовиком госпитализировали 14 россиян

Ранее в Самарской области случилось серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и микроавтобуса. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, откуда ему навстречу неслась «Газель».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar