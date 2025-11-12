Два автобуса свалились в кювет после ДТП под Челябинском

В Челябинской области произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов. Информация о происшествии распространена пресс-службой региональной Госавтоинспекции.



Последствия аварии. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области

Инцидент случился 12 ноября около 7:45 на 171-м километре автодороги Чебаркуль-Магнитогорск. По предварительным данным, водитель 1961 года рождения, управлявший автобусом маршрута №379 Магнитогорск-Верхнеуральск, совершил наезд на стоявшую на обочине «ГАЗель Next». В салонах транспортных средств находились 7 человек, пострадали 3 женщины.

После столкновения оба автомобиля съехали в кювет и опрокинулись. В результате аварии три пассажирки — 1985, 2007 и 2009 годов рождения — были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

