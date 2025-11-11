В Египте после ДТП с автобусом и грузовиком госпитализировали 14 россиян

В результате столкновения автобуса и грузовика в Египте пострадали 14 российских туристов. Их госпитализировали с травмами средней тяжести, сообщает пресс-служба Генконсульства России в Хургаде.

«Один [госпитализирован] в город Каир, двое — в город Рас-Гареб, 11 — в город Хургада», — указано в сообщении.

Один российский турист погиб в результате ДТП. Двенадцать пострадавших вернутся в свои отели.

Как сообщал Life.ru, автобус, попавший в аварию, направлялся из Хургады в туристические места в Каире. Утром 11 ноября сообщалось о двух погибших, среди которых оказался водитель автобуса. Всего пострадали 36 человек, включая туристов из других стран.