Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 20:24

В Египте после ДТП с автобусом и грузовиком госпитализировали 14 россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman

В результате столкновения автобуса и грузовика в Египте пострадали 14 российских туристов. Их госпитализировали с травмами средней тяжести, сообщает пресс-служба Генконсульства России в Хургаде.

«Один [госпитализирован] в город Каир, двое — в город Рас-Гареб, 11 — в город Хургада», — указано в сообщении.

Один российский турист погиб в результате ДТП. Двенадцать пострадавших вернутся в свои отели.

Опубликован список погибших и пострадавших россиян в страшном ДТП с автобусом в Египте
Опубликован список погибших и пострадавших россиян в страшном ДТП с автобусом в Египте

Как сообщал Life.ru, автобус, попавший в аварию, направлялся из Хургады в туристические места в Каире. Утром 11 ноября сообщалось о двух погибших, среди которых оказался водитель автобуса. Всего пострадали 36 человек, включая туристов из других стран.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Египет
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar